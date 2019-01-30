Araçlara Çarpmamak İçin Yoldan Çıktı
57 dakika önce
İzmir'in Selçuk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü araçlara çarpmamak için yoldan çıktı.
İzmir
'in Selçuk
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü araçlara çarpmamak için yoldan çıktı.
Alınan bilgiye göre Aydın
'dan İzmir istikametine giden 34 KT 2917 plakalı tankerin sürücüsü İsmail Kazankaya
, Çamlık
Mahallesi mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü Kazankaya aynı istikamette olan diğer araçlara çarpmamak için kamyonu yoldan çıkardı.
Kamyonun benzin yüklü tankeri Aydın'a boşalttıktan sonra İzmir'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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