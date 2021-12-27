ARAÇLARA NAYLON VE BATTANİYE İLE KORUMA - Son Dakika

MUŞ'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçlarını naylon ve battaniyelere saran vatandaşlar, soğuğa karşı önlem almaya çalıştı. Nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplanan kentte, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Muş'ta bir hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından, soğuk hava etkili oldu. Dondurucu soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediği kentte, özellikle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü. Cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği şehirde, bazı binaların çatılarında 1 metreyi aşkın buz sarkıtları oluştu. Bazı işyeri ve araç camları buzla kaplanırken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Naylon ve battaniyelerle araçlarını geceden saran vatandaşlar ise, dondurucu soğuğa karşı önlem almaya çalıştı. Ağaç ve tel örgülerin kırağı tutması seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarırken, soğuk hava bir yandan çileye dönüşüp, bir yandan da eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.

Öte yandan nehir, dere ve göletlerin yüzeyinin buz tuttuğu kentte, bir birinden eşsiz güzel görüntüler ortaya çıktı. Yüzeyi buzla kaplanan gölet üzerine çıkan çocuklar, her ne kadar tehlikeli olsa da ellerindeki malzemelerle kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kentte hava sıcaklığının aşırı derece düşmesinden dolayı araçlarının zor çalıştığını belirten Ferhat Çağlayan, naylon ve battaniyelerle araçlarını sararak önlem almaya çalıştıklarını söyledi. Çağlayan, 'Araçlarımızı daha rahat bir şekilde çalıştırabilmek için branda, naylon ve battaniyelerle örtmek zorunda kalıyoruz. Özellikle gece hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor" diye konuştu.

Kentte birçok vatandaşın aracını soğuğa karşı korumak için battaniye, naylon ve brandalar ile önlem almaya çalıştığını söyleyen Fatih Karakaya da, 'Hava sıcaklığı eksi 15 derece ve çok soğuk. Millet aracını battaniye ve naylonla sararak kapatıyor" dedi

Dondurucu soğuğun özellikle gece saatlerinde etkisini daha da iyi hissettirdiğini söyleyen Erkan Kantaş ise, eksi 15 dereceyi bulan soğuğa karşı araçları battaniye ve naylonlarla örttüklerini söyledi.

Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığını vurgulayan Aydın Karakaya da, 'Dükkanımın kapısı donmuştu ve sabah açmakta zorlandım. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.