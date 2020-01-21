Araçlara taş atan gençler görüntülendi - Son Dakika
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Araçlara taş atan gençler görüntülendi

6 saat önce

Araçlara taş atan gençler görüntülendiMERSİN'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması faciaya davetiye çıkardı.

Araçlara taş atan gençler görüntülendi

MERSİN'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması faciaya davetiye çıkardı.

Olay, önceki gün Toroslar İlçesi'ne bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğlen saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşların güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.

Araçlara taş atan gençler görüntülendi

Toroslar, Anıttepe, Akbelen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
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