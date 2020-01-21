Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2) - Son Dakika

Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2)
7 saat önce
GÖZALTINA ALINDILARMersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde araçlara taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
GÖZALTINA ALINDILAR
Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde araçlara taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi. Araçlara zarar verdiği öne sürülen 4 genç, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen gençler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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