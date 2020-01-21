Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2) - Son Dakika

Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2)

7 saat önce

GÖZALTINA ALINDILARMersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde araçlara taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi.

Araçlara taş atan gençleri görüntüledi (2), System.String[]

GÖZALTINA ALINDILAR

Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde araçlara taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi. Araçlara zarar verdiği öne sürülen 4 genç, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen gençler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Akbelen, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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