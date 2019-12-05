Son Dakika Haberleri: Araçlara zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına takıldı
Son Dakika Güncel Araçlara zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

Araçlara zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına takıldı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü oldukları tahmin edilen iki şahısın, sabaha karşı park halindeki araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Araçlara zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına takıldı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü oldukları tahmin edilen iki şahısın, sabaha karşı park halindeki araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi 1713 Sokak'ta park halindeki aracında hasar meydana geldiğini gören mahalle sakinleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan iki kişinin, araçlara zarar verdiğini tespit eden vatandaşlar, durumu polise bildireceklerini ifade etti.

Görüntülerde iki kişinin araçlara zarar verdiği, şahıslardan birinin yere yığıldığı daha sonra da ayağa kalktığı görülüyor.

Merkezefendi, Denizli, Akkonak, Lozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı
Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçlara zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]