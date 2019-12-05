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Araçlara zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına takıldı
6 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü oldukları tahmin edilen iki şahısın, sabaha karşı park halindeki araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü oldukları tahmin edilen iki şahısın, sabaha karşı park halindeki araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi 1713 Sokak'ta park halindeki aracında hasar meydana geldiğini gören mahalle sakinleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan iki kişinin, araçlara zarar verdiğini tespit eden vatandaşlar, durumu polise bildireceklerini ifade etti.
Görüntülerde iki kişinin araçlara zarar verdiği, şahıslardan birinin yere yığıldığı daha sonra da ayağa kalktığı görülüyor.
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