Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor - Son Dakika
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Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor

6 saat önce

Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor Eskişehir'de galeri sahibi Murat Urçar; "İkinci elde inanılmaz bir yoğunluk başladı" "3 ay önce yüzde 40 fiyatlar düşüktü ama bu kadar talep yoktu" Türkiye'de sıfır araç satışlarının düşmesi sebebiyle artışa geçen ikinci el...

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Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor

Eskişehir'de galeri sahibi Murat Urçar; "İkinci elde inanılmaz bir yoğunluk başladı"

"3 ay önce yüzde 40 fiyatlar düşüktü ama bu kadar talep yoktu"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de sıfır araç satışlarının düşmesi sebebiyle artışa geçen ikinci el piyasasında fiyatlar çok yükselse de vatandaşlar araç almaktan vazgeçmiyor.

Son günlerde yurt dışından gelen araç sayılarındaki azalma sebebiyle düşen sıfır araç piyasası, vatandaşları ikinci ele yöneltti. Sıfır araç alış-verişinden vazgeçen vatandaşlar, ikinci el piyasasını da büyük oranda etkiledi. Geçen aylarda 80 bin liraya alınan bir arabanın fiyatı şu an 100 bin liraya kadar çıkarken, satışlarda ise artış gözlemleniyor. İkici el araç satışı yapan galerilerde bile araç bulmak zorlaşırken, galeri sahipleri ise satışların arttığını ifade ediyor.


"İkinci elde inanılmaz bir yoğunluk başladı"

Eskişehir'de galeri sahibi olan Murat Urçar fiyatların inanılmaz derecede arttığını söyleyerek, "Aşağı yukarı 6 aydır inabılmaz derecede fiyatlar arttı. Tabi herkes dövizin yüksekliğine bağladı. Ama bence döviz değil, sıfır araç getiren firmaların araç stoklarının az olması, talebi daha çok arttırdı. Bu artan talebe sıfır yeterli gelmediğinden dolayı ikinci ele inanılmaz derecede bir yoğunluk başladı. Yoğunluğun artması fiyatlarında artmasına neden oldu. Şu an Oto Center tazındaki bütün firmalar birbirlerinden araç temin etmeye çalışıyorlar. Herkes internetin başında araç kovalıyor. Bu da fiyatların artmasına neden oldu" şeklinde konuştu.


"3 ay önce yüzde 40 fiyatlar düşüktü ama bu kadar talep yoktu"

Fiyatların düşük olduğu zamanlarda satışım olmadığını ve artış olmasıyla yoğun talep olduğunu aktaran Urçar, "Vatandaşlardan bu kadar talep gelmiyordu. 3 ay önce yüzde 30-40 azdı fiyatlar ve talep yoktu. Şimdi ise yüzde 40 artmasına rağmen bir talep var Sıfır araç olmayınca ikince ele yönelim oldu. Kilometresi düşük ve yüksek modelli araçlarda inanılmaz bir talep oldu. Kilometresi düşük olan araçlar çok hızlı alınıp satılıyor" dedi.


"Fiyatlar nisan ayında düşebilir"

Nisan ayında fiyatların düşebilme ihtilalinin olduğunu aktaran Başkan Urçar, "Nisan ayına kadar devam eder diye düşünüyorum. Sıfır piyasasında bir artış olacağına inanıyorum. Çünkü şu an Fransa gümrük sahasındaki sıkıntılar yüzünden araç gelmiyor. İtalya üstünden getirmeye çalışıyorlar, o da çok maliyetli olduğu için getirilemiyor. Fransa bunu açarsa araba Türkiye'ye daha çok girecek ve sıfır piyasası hareketlenecektir. KDV oranında da indirim yapıırsa ikinci el fiyatları aşağı çekilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir, Türkiye, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:11 Kaynak: İHA
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