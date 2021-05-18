Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor - Son Dakika

Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor

18.05.2021 13:25
Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor, System.String[]

İKİNCİ el araç almak isteyen vatandaşların en büyük problemlerinden biri haline gelen kilometre dolandırıcılığı, Autel marka arıza tespit cihazıyla kısa sürede önleniyor.

İKİNCİ el araç almak isteyen vatandaşların en büyük problemlerinden biri haline gelen kilometre dolandırıcılığı, Autel marka arıza tespit cihazıyla kısa sürede önleniyor.

Türkiye'de ikinci el araç ticaretinde gerçekleşen kilometre dolandırıcılığı, özellikle son yıllarda artmaya başladı. Bunun üzerine Autel firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de Nitro Mekatronik firması tarafından satışa sunulan arıza tespit cihazıyla, vatandaşların mağduriyeti engelleniyor. 80'den fazla araç marka modelini destekleyen arıza tespit cihazıyla, motor beyni ve Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemine (ABS) kayıtlı orijinal kilometre belirleniyor. Buradan elde edilen veriler, kilometre saati ile karşılaştırılarak farklılık olup olmadığı anlaşılıyor. Özellikle 2008 model üzerindeki araçlarda kullanılan cihaz sayesinde, kilometre dolandırıcılığı engelleniyor.

'2008 MODEL SONRASINDAKİ BÜTÜN ARAÇLARDA BU İŞLEMİ YAPABİLİYORUZ'

Autel firmasının Türkiye'deki ürünlerini satan Nitro Mekatronik İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yaşar Orhan, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde, kilometre dolandırıcılığı nedeniyle çok fazla mağduriyet yaşandığını belirterek, "Autel firmasının arıza tespit cihazlarıyla araçların orijinal kilometrelerini ölçebiliyoruz. Genellikle 2008 model araçlar ve sonralarında üretilen araçlarda, sadece motor beynine değil, ABS beynine, gösterge beynine, şanzıman beynine, direksiyon kutusuna, lastik basınç sensörlerine kadar birçok beyne kilometre yazılmaktadır. Eğer kilometre düşürülmüşse, araçta buradaki beyinler üzerinden tespitini yapabiliyoruz. Çünkü her aracın beyninden kilometrelerini düşüremiyorlar. Biz de buralardan tespitini yapabiliyoruz. Sadece kilometre tespit işlemi yapılacaksa yaklaşık 7-8 dakikada rapor olarak sunabiliyoruz. 2008 model araç sonrasındaki bütün araçlarda bu işlemi yapabiliyoruz. Önceki yıllarda üretilen binek ve hafif ticari araçlarda ise kilometre sadece göstergede olduğu için bunu değiştirebiliyorlar" dedi.

'VATANDAŞLAR HEM VAKİT KAZANACAK HEM DE MAĞDUR OLMAYACAK'

Arıza tespit cihazıyla ikinci el araç almak isteyen müşterilerin mağdur olmayacağını vurgulayan Orhan, "Eğer aracın kilometresi düşürülmüşse, müşteri 300 bin kilometre olan bir aracı 150 bin kilometre olarak görebiliyor. Dolayısıyla 300 bin kilometrede olan aracın motoru yıpranmıştır, aksamları zarar görmüştür. Ama müşteri kendince buna inanıp 150 bin kilometreye aldığını sanmaktadır. Biz bu konuda müşterilerimizin, vatandaşlarımızın mağdur olmalarını istemiyoruz. Tamamen profesyonel bir şekilde kilometre tespitinin yapılması, aracın gerçek değerlerinin alınması hem vatandaş açısından hem de kullanıcılar açısından daha iyi seviyelere gideceğini düşünüyorum. Hem vakit kazanacak, hem de mağdur olmayacak" diye konuştu.


Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor
Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor
Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor
Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' arıza tespit cihazıyla önleniyor - Son Dakika


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