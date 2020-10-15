Araçlarda kış gelmeden bakım uyarısı - Son Dakika

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar, zamanında yapılmadığı takdirde, ciddi hasarların ve maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı gün geçtikçe artarken, araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yazın olduğu kadar kış aylarında da kullanılan araçlar, kışlık ve periyodik bakımların yapılmadığı zaman ciddi hasarlara yol açabiliyor. Ustalar, bakımların aksatılan bir aracın motorunda oluşabilecek hasarın, aracın marka ve modeline göre 10 bin liradan, yüz bin liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde araçların motorunda ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, motor ömrünün de kısalacağını belirtti. Bakımların araçlara göre farklı kilometrelerde yapıldığını ancak, kilometre bir yıl içerisinde tamamlanmadığı takdirde bakımın yenilenmesini gerektiğini ifade eden Akyürek, "Kışlık bakımını yaptırınca araç rahatlar. Bakımların zamanında yapılmadığı zaman sıkıntılar çıkabiliyor, araca zarar verebiliyor. Bu yüzden yazlık ve kışlık bakımların zamanında yapılması lazım. Kış ayları öncesi araçların yağ, tüm filtreler ve antifrizinin değişmesi lazım. Özellikle antifriz kışın motor sıvısının donmasını engeller, araçlar sabahları soğuk havalarda daha rahat çalışır" dedi.

"Motor onarım maliyeti 10 binde 100 bin liraya kadar çıkabilir"

Yağ değişiminin önemine değinen Akyürek, "Yağ değişimizi zamanında yapılmazsa araç gün geçtikçe yağ yakmaya başlar, motorun ömrünü kısaltır. Kullanılmaz hale gelen bir motorun onarım maliyeti ise 10 bin liradan, aracın marka ve modeline göre 100 bin liraya kadar çıkabilir" ifadelerine yer verdi.

Araç yağının zamanında değişmesi gerektiğini, kış aylarında ise muhakkak antifriz kullanılması gerektiğini ifade eden araç sahibi Bilal Ocak, "Her şeyin bir zamanı olduğu gibi araç bakımlarının da zamanı var. Zamanında yapılan bakımlar aracın ömrünü de uzatıyor. Dikkat edilmediği zaman aracın motoruna ve insanların cebine de zarar verir. Kış yaklaşıyor, özelikle antifriz soğuk havalarda çok önemli" diye konuştu. - ORDU