Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu - Son Dakika

Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Genel görüntüler -Dezenfekte çalışmaları -Dezenfekte edilen polis aracı -Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj -Vatandaş ile röportaj Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel görüntüler

-Dezenfekte çalışmaları

-Dezenfekte edilen polis aracı

-Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj

-Vatandaş ile röportaj Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kentte bir akaryakıt istasyonu vatandaşlarını araçlarının ücretsiz olarak dezenfekte etti. Kamu araçlarını da dezenfekte edildi. Vatandaşlar uygulamaya özen gösterdiler.

Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları korona virüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.

Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.

Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu

akaryakıt istasyonu, Bora Füzesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı         
15:52
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti         
20:23
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 23:59:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]