Son Dakika Haberleri: Araçlardaki "Göçük onarımı"na boyasız müdahale
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Araçlardaki "Göçük onarımı"na boyasız müdahale

2 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, dolu ve küçük çarpmalardan dolayı oluşan hasarlar, "boyasız tamir" diye tabir edilen "Göçük onarım" yöntemiyle kısa sürede gideriliyor.

Araçlardaki
Aydın'ın Didim ilçesinde, dolu ve küçük çarpmalardan dolayı oluşan hasarlar, "boyasız tamir" diye tabir edilen "Göçük onarım" yöntemiyle kısa sürede gideriliyor.
Bektaşoğlu Sanayi· Sitesi'nde iş yeri açan kaporta ustası Umut Babat, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçük onarım sektörünün Türkiye'de yeni gelişmeye başladığını söyledi.
Bu alanda yeterli usta olmadığı dönemde zaman zaman yurt dışından destek alındığını hatırlatan Babat, yeterli eğitim kursları açıldığı takdirde ülkede usta sayısının artabileceğini ifade etti.
Özellikle son dönemle küresel iklim değişikliğine bağlı dolu yağışlarının sık görülmeye başlandığına dikkati çeken Babat, şöyle konuştu:
"Hemen hemen her bölgede şiddetli dolu sonrası araçlarda hasar oluşuyor. İşte o zaman göçük onarımı gündeme geliyor. Araçlarda oluşan küçük hasarlar, özellikle orijinal araçlarda boyaya zarar vermeden yapmak gerekiyor. Araç yeniden bir boyanma işlemi geçirmediği için değer kaybına uğramaz. 3 günde yapılacak işlemi bir günde yapabiliyoruz. Kişi hem vakit kazanıyor hem de kişinin aracı zarar görmeden onarılıyor."
Babat, dolu yağışları sonrası iş yerinde yoğunluk yaşadığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:44 Kaynak: AA
Didim, Aydın, Güncel
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