Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı
6 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:33 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktası oluşturarak şüpheli araçlarda uygulama yaptı. Durdurulan araçlardan birinin lastiği ile diğerindeki süt kutusunda toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin bulundu. Polis araçların sürücülerini gözaltına aldı.
- Hakkari
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