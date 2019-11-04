Son Dakika Haberleri: Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

7 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktası oluşturarak şüpheli araçlarda uygulama yaptı. Durdurulan araçlardan birinin lastiği ile diğerindeki süt kutusunda toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin bulundu. Polis araçların sürücülerini gözaltına aldı.


- Hakkari
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 Kaynak: DHA
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