Son Dakika Haberleri: Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı
Son Dakika 3. Sayfa Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı

Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı

31 dakika önce

Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı 4 ayrı plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi adliyeye çıkarıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te plakasız 4 ayrı araçla kapkaç yapan 2 kişi, araç üzerindeki yazı ve aksesuarlardan yakayı ele verdi.

Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı

4 ayrı plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi adliyeye çıkarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te plakasız 4 ayrı araçla kapkaç yapan 2 kişi, araç üzerindeki yazı ve aksesuarlardan yakayı ele verdi. Polisin operasyonla gözaltına aldığı şahıslar adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kentte 4 ayrı plakasız araçla yapılan kapçak olaylarının üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Mobese kameralarını inceleyen ekipler, olaya karışan araçların üzerindeki yazı ve aksesuarlardan önce araçların plakasını tespit etti. Plaka tanıma sistemi yardımıyla araçların plakalarını ve kime ait olduğunu tespit eden ekipler, şahısların kimliklerine ulaşmayı başardı.

Polis yaptığı operasyonla K.K. ve M.A.Ç isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı

Gaziantep, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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