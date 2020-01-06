Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı tutuklandı

6 saat önce

Konya'da dört farklı araçtan akü çaldığı iddia edilen baba, oğul ve arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı tutuklandı, System.String[]

Konya'da dört farklı araçtan akü çaldığı iddia edilen baba, oğul ve arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, son günlerde artan akü hırsızlığı üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı araçtan kaputlarını kırarak akü çaldığı tespit edilen D.D. (35) ve oğlu R.D. (16) ile arkadaşları H.T. (32) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.D. oğlu R.D. ve arkadaşları H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


27 Aralık Cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Kardeşler Sokak'ta araçlardan birinden akü çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti. - KONYA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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