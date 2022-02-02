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Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı

02.02.2022 13:18

Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı Elazığ'da araçlardan akü çalan zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da araçlardan akü çalan zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adres ve tarihlerde pikap tarzı 4 araçtan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı aldı. Olayının faillerinin tespitine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan KGYS, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde söz konusu olayın şüphelisinin E.Ç. olduğu belirlendi. Zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç., Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı
Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçlardan akü çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


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