Araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da kamyon ve tırlardan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı, Serdivan Erenler ve Akyazı ilçelerinde kimliği belirsiz kişilerce kamyon ve tırlardan gerçekleştirilen akü hırsızlığı olayları ile ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri S.A. (28) ve M.A. (29) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorguları sonrasında, çalınan akülerin İ.N. (32) isimli hurdacılık yapan şahsa satıldığını tespit eden ekipler, İ.N'yi de gözaltına aldı.

İ.N'nin iş yerinde yapılan aramada bulunan akülerin 15'inin Akyazı, 10'unun Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerindeki araçlardan çalındığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.N, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekipleri, çalınan aküleri sahiplerine teslim etti.