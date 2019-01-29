Son Dakika Haberleri: Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 8 otomobilden yaklaşık 30 bin lira değerinde tablet, matkap, saç makinesi gibi aletler ile giysi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin H.Ü. (38) olduğunu tespit etti.

Polis, şüpheliyi yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Camicedit Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Güncel
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