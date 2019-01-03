Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
Başkentte, araçlardan hilti, matkap ve kaynak makinesi gibi aletler çaldığı gerekçesiyle aranan ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Başkentte, araçlardan hilti, matkap ve kaynak makinesi gibi aletler çaldığı gerekçesiyle aranan ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Yenimahalle
ilçesinde geçen yıl 6 otomobilden yaklaşık 25 bin lira değerinde hilti, matkap ve kaynak makinesi gibi aletler ile bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin F.D. olduğunu tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan F.D'nin, çaldığı malzemeleri sattığı belirlendi.
Hakkında daha önceden 20 ayrı suç kaydı olduğu saptanan F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38 Kaynak: AA
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