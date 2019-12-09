Son Dakika Haberleri: Araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı
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Araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 farklı araçtan hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre kentte 5 farklı araçta meydana gelen akü, teyp ve plaka çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, olayların şüphelileri olarak M.C.S., F.D., ve O.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.


Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. F.D.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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