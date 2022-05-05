Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler - Son Dakika
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Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler

05.05.2022 18:10

Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gurup, araçlarını yol kenarına çekerek kavgaya tutuştu.

Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gurup, araçlarını yol kenarına çekerek kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı iki araçta bulunan şahıslar henüz bilinmeyen bir sebeple araçlarını yol kenarına park etti. Araçlardan inen iki gurup, bir anda kavgaya tutuştu. Arada kadınların da kaldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Öfkeden deliye dönen 2 grubu, başka araçların sürücüleri güçlükle ayırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler
Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meydan savaşı gibi kavga: Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine böyle girdiler - Son Dakika


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