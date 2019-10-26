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Araçlardan malzeme çalan kardeşler yakalandı

53 dakika önce

Araçlardan malzeme çalan kardeşler yakalandıKONYA - Konya'da il genelinde araçlardan malzeme çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçlardan malzeme çalan kardeşler yakalandı

KONYA - Konya'da il genelinde araçlardan malzeme çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Konya'nın farklı mahallelerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 12 Haziran tarihinde Konevi Mahallesinde bulunan 43 CYH 18 plakalı otomobilden teyp çalınması, daha sonra 5 Ekim tarihinde Eski Sanayi içerisinde park halinde bulunan vinçten akü çalınması ve son olarak da 23 Ekim tarihinde Hocacihan Mahallesinde park halinde bulunan 42 DJR 43 plakalı araçtan çok sayıda inşaat malzemesinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda ihbarları değerlendiren ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan Gökhan D. ve 4 ayrı suçtan aranan Polat D. isimli kardeşler olduğunu tespit etti. İki şüpheli kardeş, ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelileri Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Araçlardan malzeme çalan kardeşler yakalandı

Polis, Konya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:02 Kaynak: İHA
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