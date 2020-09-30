Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar - Son Dakika

Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar

Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar Afyonkarahisar'dan eğlenmek için geldikleri Denizli'de araçları bozulan iki kafadar, çaldıkları motosikletle geri döndü Afyonkarahisar'dan eğlenmek için geldikleri Denizli'de araçları bozulan iki kafadar, gördükleri ilk evden...

Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar

Afyonkarahisar'dan eğlenmek için geldikleri Denizli'de araçları bozulan iki kafadar, çaldıkları motosikletle geri döndü

DENİZLİ - Afyonkarahisar'dan eğlenmek için geldikleri Denizli'de araçları bozulan iki kafadar, gördükleri ilk evden motosiklet çaldı. Çaldıkları motosikletle geri dönen şüpheliler, JASAT ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 32 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Ş.Ü.ve M.A.O. (40), eğlenmek için Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'ndeki alkollü bir mekana geldi. Eğlendikten sonra otomobilleri çalışmayınca yakında bulunan eve giden Ş.Ü., avluda bulunan motosikleti çaldı. Hırsızlık olayı sırasında sokakta gözcülük yapan M.A.O.'nun da motosiklete binmesiyle bölgeden uzaklaşan iki kafadar, çalıntı araçla evlerine döndü. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatan jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek yapılan araştırmada 13 kameranın 32 saatlik kaydını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Dinar ilçesinde belirlenen adreslerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda çaldıkları motosikletle birlikte yakalandı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Ş.Ü.'nün 40, M.A.O.'nun ise 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çivril Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştiren Ş.Ü. tutuklanırken, gözcülük yapan M.A.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalınıp götürüldüğü Dinar'da bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar
Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar
Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar
Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar
Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar
Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar

Motosiklet, Denizli, Çivril, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar - Son Dakika

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