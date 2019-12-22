Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez 2 - Son Dakika

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Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez 2
6 saat önce
ARAÇLARI ÇEKİLENLERE ÖNEMLİ UYARI... HER ARAÇ ÇEKİLEMEZ (Tekrar) 2.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
ARAÇLARI ÇEKİLENLERE ÖNEMLİ UYARI... HER ARAÇ ÇEKİLEMEZ (Tekrar) 2
Son Dakika Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı