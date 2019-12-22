Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez 2 - Son Dakika

Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez 2

6 saat önce

ARAÇLARI ÇEKİLENLERE ÖNEMLİ UYARI... HER ARAÇ ÇEKİLEMEZ (Tekrar) 2.

ARAÇLARI ÇEKİLENLERE ÖNEMLİ UYARI... HER ARAÇ ÇEKİLEMEZ (Tekrar) 2

Araçları çekilenlere önemli uyarı... her araç çekilemez 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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