Araçları çenç yaparak vatandaşı 1 milyon TL zarara uğratmışlar

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda araçların çenç edilerek vatandaşın 1 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre İl genelinde meydana gelen 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayları ile ilgili olarak çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri 5 araç ve bir 1 dorseyi inceledi. Yapılan incelemelerde araçların çenç yapıldıklarına dair rapor alınarak adli soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu araçları satarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ