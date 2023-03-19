Araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ölümden döndü - Son Dakika
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Araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ölümden döndü

19.03.2023 20:09
Araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ölümden döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde araçları ile dereden geçmek isterken sele kapılan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Araç ilçesi Alınören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçları ile dereden geçmek isteyen 3 kişi sele kapıldı. Sel sularının sürüklediği vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Araç Belediyesi acil kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, derede mahsur kalan 3 kişiyi kısa sürede kurtardı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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