Araçları kar altına kalan vatandaşlar kar temizliği yaptı - Son Dakika

Araçları kar altına kalan vatandaşlar kar temizliği yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece'de, işe giden vatandaşlar erken saatte kalkıp araçlarını temizledi.

Gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerinde duran kar yağışı haftanın ilk gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşi gitmeye çalışan vatandaşlar, erken saatte kalkıp araçlarını temizledi. Buzlanan camları temizlemek için uğraşan vatandaşlar kameraya yansıdı. İlçede ana arterlerin tuzlanmasıyla araçların ilerlemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aracını temizleyen Ömer Çalışır isimli vatandaş, "Araç buz tutmuştu, baya kar vardı. Önce antifiriz su döktüm, açıldı. Temizledikten sonra servise gideceğim" dedi.