Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar - Son Dakika
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Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlara ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılmaya başlandı.

Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlara ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılmaya başlandı.

Çorlu- İstanbul karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilmeye başlandı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, istasyona gelen tüm araçların iç ve dış dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz yaptı. İstasyon Genel Koordinatörü Erman Ayhan, projeye yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, " Ülkemizde yaşanan virüs nedeniyle bir sorumluluk projesi planladık. Kısa sürede 5 kişilik bir ekip oluşturduk. Bununla ilgili olarak hedefimiz 10 bin araç. Bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Yoğun bir ilgi var bu bizi mutlu etti. Bunu ticari amaçla yapmadık. Amacımız önce insan sağlığı toplum sağlığı bir faydamız olsun. Bir etkimiz olsun istedik" diye konuştu.Aracını dezenfekte ettiren sürücüler ise, uygulamanın virüsle mücadelede yerinde bir karar olduğunu söyledi.


İstanbul, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:03 Kaynak: DHA

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