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Araçları parçalarken yakalandı - Son Dakika

Araçları parçalarken yakalandı

03.02.2022 09:44
Araçları parçalarken yakalandı

Adana'da bir depoda otomobilleri parçalayan zanlı suçüstü yakalandı.

Adana'da bir depoda otomobilleri parçalayan zanlı suçüstü yakalandı. Depoda parçalanmış 17 araç ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde bir depoda farklı marka ve modellerdeki çalıntı veya hacizli araçların parçalanıp, satıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, İsmail Ü.'ye (42) ait olduğu belirlenen depoya baskın yaptı. Operasyonda İsmail Ü., bir otomobili parçaladığı sırada suçüstü yakalandı. Depoda yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon lira olan 5'i parçalanmış 17 araç ele geçirildi.

Emniyete götürülen İsmail Ü., ifadesinde, "Trafikte kaza yapan kişiler, tamir etmem için araçlarını bana getiriyordu. Ben araç parçalamıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü.'nün korona virüs testi pozitif çıkınca ev hapsi cezasına çarptırıldı. - ADANA

Araçları parçalarken yakalandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçları parçalarken yakalandı - Son Dakika


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