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Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler - Son Dakika

Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

18.02.2022 00:11
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak kontrol etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Ekipler uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı. Ekipler, ehliyet, kemer, alkol ve GBT sorgulaması yaptı. İki saat süren uygulamada ekipler sürücülere kurallara uyması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

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Zonguldak, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler - Son Dakika


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