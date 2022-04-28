Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler - Son Dakika
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Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

28.04.2022 01:54

Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler Emniyetten asayiş uygulaması Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

Emniyetten asayiş uygulaması

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak kontrol etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Ekipler uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak trafik ve asayiş sorgulama yaptı. Ekipler, ehliyet, emniyet kemeri ve GBT sorgulaması yaptı. Uygulamada ekipler sürücülere kurallara uyması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler

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Zonguldak, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler - Son Dakika
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