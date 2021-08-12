Araçları tek tek durdurup sorguladılar
ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde "Huzur" uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.
Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22: 00-24: 00 saatleri arasında kent merkezinde 'Huzur' uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Araçları tek tek durdurup sorguladılar - Son Dakika