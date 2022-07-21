Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar - Son Dakika
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Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar

21.07.2022 15:12
Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sigorta muayene konusunda sorgulama yaptı. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ekipler, emniyet kemeri konusunda da sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren uygulama ekiplerin uygulamayı tamamlamasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar - Son Dakika

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