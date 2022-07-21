Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sigorta muayene konusunda sorgulama yaptı. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.