Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı

Minibüsleri ile birlikte girdikleri tepeden çamurda kayan araç uçurumun kenarında mahsur kaldı

KARABÜK - Karabük'te 5 kafadar arkadaş araçları ile girdikleri alanda yağmurdan dolayı yumuşayan toprak zeminde araçları kayarak uçurumun kıyısında mahsur kaldı.

Kendilerini araçtan dışarı atarak kurtaran gençlerin araçları ise KARDOFF ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde Dere tarla mevkiinde meydana geldi. 5 genç gezmek için minibüs ile girdikleri aşıklar tepesi mevkiinde yağmurdan dolayı yumuşayan toprak zeminde araçlarını kaydırdı. Aracın lastikleri toprak zemine batması sonrası şans eseri uçurumun kenarında duran minibüsten kendilerini güçlükle dışarı atan gençler durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonuçsuz kalınca durum AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri halat yardımı ile minibüsü ağaca bağlayarak güvenlik önlemi alırken, aracın kayarak düşme ihtimaline karşı ise polis ekipleri ile uçurumun altından geçen yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Bölgenin çamurlu ve kaygan olması nedeniyle ekipler Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Demir'den yardım istedi. Olay yerine gelen KARDOFF başkanı Demir, Off- Road arazi aracı ile uçurumun kenarında kalan minibüsü vinç yardımı ile kurtardı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası rahat nefes alan gençler araçlarını kurtarmak için yoğun mücadele veren ekiplere teşekkür etti.