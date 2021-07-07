Araçların arasında kalan kediye belediye sahip çıktı - Son Dakika

Araçların arasında kalan kediye belediye sahip çıktı

Yağmurdan dolayı ıslanan ve aç kalan kedi bakımı yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de yoldan geçen araçların arasında kalan ve son anda kaldırıma çıkan yavru kediye belediye ekipleri sahip çıktı. Yağmurdan dolayı ıslanan ve aç olan kedinin bakımı yapıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Bahçelievler, 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Yolun ortasında kalan ve araçlardan kaçmaya çalışan yavru kedi son anda kendini kaldırıma attı. Yağmurdan dolayı ıslanan ve aç olan kediye Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri sahip çıktı. Ekipler daha sonra yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

(Sİ-RU-BA-Y)