Araçların Arasında Seyreden Lastik Sürücüleri Şaşırttı
39 dakika önce
Kayseri'de araçların arasında seyreden lastiği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Kayseri
'de araçların arasında seyreden lastiği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Kayseri'de araçların arasında yokuş aşağı giden yolda seyreden lastiği gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, Erciyes
Bulvarı üzerinden şehir istikametine giden yolda, nereden geldiği belirlenemeyen bir araç lastiği, refüje çarparak seyretti. Bu sırada, yol kenarında bulunan vatandaşlarda şaşkınlarını gizleyemedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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