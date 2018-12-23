Araçların Aynalarını Kıran Gençler Serbest Bırakıldı
2 saat önce
Erzurum'da park halindeki 22 aracın dikiz aynalarını kırdıkları iddia edilen 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Erzurum
'da park halindeki 22 aracın dikiz aynalarını kırdıkları iddia edilen 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Palandöken
ilçesi Solakzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde araçlarının aynalarının kırıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşları 15 ile 18 arasında değişen 4 kişiyi yakaladı.
Palandöken İlçe Emniyet'ine götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:03 Kaynak: AA
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