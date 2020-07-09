Araçların camını kırarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da araçların camını kırarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Kentte 3 gün içerisinde 6 aracın camını kırarak cep telefonu, para ve değerli eşya çalan şüphelilere yönelik Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı semtlerdeki 100 MOBESE, 15 iş yeri ve 7 özel halk otobüsü kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkalini belirledi.



Ekipler, zanlılardan Fırat Ç'nin çok sayıda sabıkası olduğu ve cezaevinden yeni çıktığını, suçu kayınbiraderi Orhan Ç. ile işlediğini tespit etti.

Fiziki ve teknik takibe alınan her iki zanlı daha sonra kentteki bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada otomobillerden çaldıkları belirlenen 1 cep telefonu, 1 çanta ve suçta kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların park halindeki bir aracın camını kırıp hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.