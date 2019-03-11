Son Dakika Haberleri: Araçların Camlarını Kırarak Teyplerini Çalan Şüpheliler Yakalandı

Araçların Camlarını Kırarak Teyplerini Çalan Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Sakarya'da park halinde bulunan araçların teyplerinin çalınması olayı ile alakalı polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçların Camlarını Kırarak Teyplerini Çalan Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Sakarya'da park halinde bulunan araçların teyplerinin çalınması olayı ile alakalı polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın merkez ilçelerinde park halinde bulunan araçların camlarının kırılarak teyip ve ses sitemlerinin çalınması olayları ile alakalı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık olaylarını R.K. (28) ve M.U. (24) isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda R.K. ve M.U. yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; çeşitli markalarda 14 adet oto teybi, 1 adet tablet ve çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarı ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan M.U. adli kontrol tedbiri ile serbest kalırken, R.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Polis, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!

Opera Sanatçısı, "Bu Gezegende İyi Yaşayın" Notunu Paylaştıktan Sonra İntihar Etti Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçların Camlarını Kırarak Teyplerini Çalan Şüpheliler Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]