- Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Narsuyu köyünde başlatılan parke taşı döşeme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Pervari Kaymakamlığı ile Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, sarp ve dağlık alanda bulunan köyde araçların giremediği alana parke taşlarını, köylülerden kiraladıkları katırlarla taşıyıp ustalara ulaştırıyor.

Pervari Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Narsuyu köyüne yaklaşık 2 bin 500 metrekare parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, 2019 KÖYDES Projesi kapsamında birçok köye parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Canpolat, "Hizmet noktasında genel sekreterlik olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 2019 KÖYDES Projesi kapsamında gerek Pervari ilçemiz başta olmak üzere birden çok köylerimize parke taşı döşemesini gerçekleştirdik. Pervari ilçesine bağlı Narsuyu köyünün coğrafi yapısı oldukça zor idi. Burada çalışan arkadaşlarımız büyük zorluklar çekiyordu ve parke taşı döşemesinde kullanılacak malzemelerin araçlar ile taşınması mümkün değildi. Yapılan çalışmaların aksamaması için bizler köylülerin katırlarını kiralamak zorunda kaldık ve katırlar ile kum ve parke taşı taşınıyor. Bu sayede işimiz kolaylaşarak köyün mahalleri parke taşı ile donatılacaktır. Köyümüzde bulunan aileler rahatlıkla ulaşım sağlayacaklar, yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtulacaklar" dedi.

"Çamurdan ve tozdan kurtulduk"

Pervari ilçesine bağlı Narsuyu köyü muhtarı Metin Uluhatun, yapılacak çalışmalarla köyün kış aylarından çamurdan, yaz aylarında ise tozdan kurtardıklarını belirtti. Köylerinde bulunan iki mahallenin tamamının parke taşı ile döşendiğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluhatun, "Bu çalışmada emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizleri kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtardılar. Çocuklarımız okullarına rahat bir şekilde gidip gelecekler. Köyümüzün mahalleri çok dar 3-4 insanın aynı anda bile geçmesi mümkün değil, İl Özel İdaresi parke taşını ve malzemelerini buraya taşımakta güçlük çekti ve çareyi katırlarda buldu. Katırlar köylülerden kiralandı ve kum ile parke taşları bunların vasıtası ile ustalara ulaştırıldı. Ustalar bunları alarak parkemizi döşediler ve döşeme işlemi halen devam ediyor. Bunun yanında ise köyümüzde yılda 750 tona yakın nar hasadı yapılıyor köylünün önemli geçim kaynağıdır. Bu narlar köyün aşağısında bulunan bahçelerde toplanarak katırlar vasıtası ile köyün üst kısmı yani araçların girebildiği yere taşınıyorlardı. Ancak parke taşı döşenmeden önce narları taşıyan katırlar büyük zorluk çekiyorlardı. Döşenen parke taşı sayesinde köylülerimiz rahatlıkla narlarını taşıya bileceklerdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.