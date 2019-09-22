Araçların gizli bölmesinden 300 bin liralık telefon çıktı

Ankara'da polisin yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan iki aracın gizli bölmesinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 227 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ve Kültür Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gölbaşı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine 16 AFN 845 ve 34 CGP 526 plakalı otomobilleri durdurdu.

Yapılan kontrollerde ekipler, araçların alt kısımlarında yapılmış gizli bölme olduğunu tespit etti.

Gizli bölmelerde yapılan aramalarda, 16 AFN 845 plakalı otomobilde 110, 34 CGP 526 plakalı araçta 117 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Bu telefonların piyasa değerinin de yaklaşık 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.G, B.G. ile M.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.