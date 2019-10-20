Son Dakika Haberleri: Araçların hasar kaydı PTT'den sorgulanabilecek
Son Dakika Ekonomi Araçların hasar kaydı PTT'den sorgulanabilecek

Araçların hasar kaydı PTT'den sorgulanabilecek

53 dakika önce

PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de paylaşmaya başladı.

Araçların hasar kaydı PTT'den sorgulanabilecek, System.String[]

PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de paylaşmaya başladı. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.

Araç, PTT, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:10 
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