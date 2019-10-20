Araçların hasar kaydı PTT'den sorgulanabilecek
53 dakika önce
PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de paylaşmaya başladı.
PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de paylaşmaya başladı. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:10
CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı