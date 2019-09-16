Son Dakika Haberleri: Araçların her yerinden kaçak sigara çıktı
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Araçların her yerinden kaçak sigara çıktı

2 saat önce

Adana'da iki aracın bir çok yerine gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Araçların her yerinden kaçak sigara çıktı, System.String[]

Adana'da iki aracın bir çok yerine gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 karayolunun Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, şüphe üzerine Ö.B. yönetimindeki 07 ZA 716 plakalı cip ile N.G. idaresindeki 06 DC 3823 plakalı otomobili durdurdu.

Ekip, yaptıkları incelemede araçların kapı, koltuk, bagaj, torpido ve tamponuna gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Bunun üzerine araç sürücüleri ile yanlarındaki eşleri V.G. ve D.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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