Son Dakika Haberleri: Araçların Lastiklerini Kestiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı

Araçların Lastiklerini Kestiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Sinop'ta 9 aracın lastiklerini keserek zarar verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Araçların Lastiklerini Kestiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı, System.String[]
Sinop'ta 9 aracın lastiklerini keserek zarar verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Osmaniye köyü mevkisinde 9 aracın lastiklerinin aynı gün bıçakla kesilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İsmail Ç. olduğunu belirledi.

Kent merkezindeki adresinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Osmaniye, Sinop, Güncel
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