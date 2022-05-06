Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama - Son Dakika
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Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama

06.05.2022 15:08
Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri, aracın motor aksamına zulalanmış reçeteye tabi 2 bin 142 adet hap ele geçirdi.

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri, aracın motor aksamına zulalanmış reçeteye tabi 2 bin 142 adet hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir araçla reçeteye tabi uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda aracın motor aksamına gizlenmiş 2 bin 142 adet reçeteye tabi hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 TL para ele geçirdi.

Operasyonlar neticesinde polis ekiplerince 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

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Kastamonu, Hisarcık, Polis, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama - Son Dakika
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