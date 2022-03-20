Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti - Son Dakika
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Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti

20.03.2022 18:40
Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti

Adıyaman'da, araçların önüne atlayarak kazaya davetiye çıkaran alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, araçların önüne atlayarak kazaya davetiye çıkaran alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında araçların önüne atlayan ve alkol aldığı belirtilen A.Y., isimli şahsın kazaya davetiye çıkarması üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı araçların önünden alarak ekip otosuna bindirdi. Kendisinde olmayan şahıs, polis ekiplerince evine bırakılmak üzere olay yerinden götürüldü. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Polis, Alkol, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti - Son Dakika


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