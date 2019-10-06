Araçların önüne atlayan engelli kadın, polisi harekete geçirdi

ADIYAMAN'da, bulvarda hareket halindeki araçların önüne atlayan zihinsel engelli kadına polis ekipleri müdahale etti. Kendini yola attığı için dizlerinden yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı.

?Olay, sabah saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Bulvarda hareket halindeki araçların önüne atlayan kadını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen kadının zihinsel engelli olduğunu tespit etti. Araçların önüne atlarken yere düşerek dizlerinden yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kadının ailesinin bulunması için çalışma başlattı.