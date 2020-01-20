Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı

31 dakika önce

Bursa'da polis tarafından çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da polis tarafından çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.


Bursa'da 400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 17 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramada çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi emniyette sergilendi. Ele geçirilen 190 "change" yapılmış araç da Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teşhir edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı tutuklandı. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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