Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu - Son Dakika
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Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu

07.04.2022 02:10

Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştuBOLU Bolu'da, toz taşınması sebebiyle yağmurla birlikte gelen çamur araçların üzerini kapladı.

Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu

BOLU Bolu'da, toz taşınması sebebiyle yağmurla birlikte gelen çamur araçların üzerini kapladı. Sabah araçlarını çamur içinde gören sürücüler oto yıkamacılarda kuyruğa girdi.

Bolu'da, birkaç gündür aralıklarla devam eden toz taşınması sebebiyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Kent merkezinde etkili olan yağışla birlikte gelen toz araçların üzerini çamurla kapladı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçların çamur içinde görünce oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan yıkama görevlisi, "Birkaç gündür toz yağıyor. Araçlar da çamur altında kalıyor. Sürücüler mecburen gelip araçlarını yıkatıyorlar" dedi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların Perşembe ve Cuma günü tekrar etkili olacağını bildirdi.

Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu
Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu
Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu

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Bolu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Araçların üzerine çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacılara koştu - Son Dakika


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