Son Dakika Haberleri: Araçların üzerine devrilen okul çatısı havadan görüntülendi
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Araçların üzerine devrilen okul çatısı havadan görüntülendi

55 dakika önce

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Araçların üzerine devrilen okul çatısı havadan görüntülendi, System.String[]

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, çöken çatı havadan görüntülendi.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10'a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların üzerine devrilen çatı drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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