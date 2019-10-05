Son Dakika Haberleri: Araçların üzerine devrilen okul çatısının enkazı kaldırıldı
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Araçların üzerine devrilen okul çatısının enkazı kaldırıldı

1 saat önce

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çatının enkazı olay yerinden kaldırıldı.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10'a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çatının enkazı ekiplerin çalışmalarıyla olay yerinden kaldırıldı.

(Metin Başar/İHA)

Araçların üzerine devrilen okul çatısının enkazı kaldırıldı

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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